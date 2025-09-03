Mayford Hall lost 48-41 against Heathervale.
Pam Stevens, Enzo Ferraro and Bill Hames lost 16-11 against Wright, Free and Winn. Steve Lewington, Philip Bourne and Angela Boarer lost 19-10 against Thomas, Wright and Jennings. Kenah Cryer, Allan Morris and Marilyn Hills beat Free, Chandler and Pope 20-13.
Mayford Hall lost 69-66 against West End. Mike Alderman, Ray Merritt and Sheila Challinor lost 19-12 against Pedersen, Woodley and Barefield. Bob Hills, Allan Morris and Angela Boarer beat Kneller, Barefield and Woodley 27-9. Steve Lewington, Marilyn Hills and Andrew Boarer lost 20-15 against Sempron, Bone and Bonny. Reg Davies, Steve Blake and Adam Boarer lost 21-12 against Verity, Davey and Booth.
