Mayford Hall beat Woking Park 72-52.
Paul Cousins, Enzo Ferraro and Philip Bourne beat Travis, Wilson and Smith 19-12. Steve Lewington, Sue Walker and Daniela Cousins beat Rawson, Wells and Lowe 17-14. Mike Alderman, Steve Blake and Angela Boarer lost 19-11 against Seehugen, Dash and Hamill. Reg Davies, Ray Merritt and Andrew Boarer beat Hunt, Dearing and Newell 25-7.
Mayford Hall beat East Preston & Kingston 51-46. Ron Belcher/Heidi Davies, Angela Boarer and Bill Hames lost 20-16 against Roberts, Muddle and Taylor. Pam Stevens, Ray Merritt and Adam Boarer lost 16-14 against Hickey, Granat and Crane. Reg Davies, Sheila Challinor and Andrew Boarer beat Halls, Scott and Southon 21-10.
