Mayford Hall beat Fleet Social 77-52.
Kenah Cryer, Ray Merritt and Andrew Boarer beat Millard, McArdle and Bromelow 31-9. Steve Lewington, Allan Morris and Angela Boarer lost 18-8 against Marsh, Shrimpton and Bevins. Mike Alderman, Steve Blake and Bill Hames beat Ankers, Jasper and Ankers 20-12. Reg Davies, Enzo Ferraro and Philip Bourne beat Pickup, Millard and Davis 18-13.
Mayford Hall beat Westfield 73-58. Hartfield, Merritt and Hames beat MacIlhargey, Rapley and Newman 21-13. Alderman, Blake and Newton lost 20-14 against Cooling, Thofrom and Collyer. Morris, Cryer and Cousins lost 17-15 against Osgood, Smith and Hodge. Cousins, Hills and Bourne beat Clark, Dunkin and Todd 23-8.
Comments
This article has no comments yet. Be the first to leave a comment.