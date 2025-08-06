Mayford Hall beat Ewhurst 55-27.
Enzo Ferraro, Ray Merritt and Angela Boarer beat Mackensie, Barr and Mould 24-6. Reg Davies, Daniela Cousins and Andrew Boarer beat Mlinaris, Mlinaris and Bennet 14-11. Steve Lewington, Andrew Vernoum and Bill Hames beat Barr, Webber and Everslie 17-10.
Steve Lewington, Sheila Challinor and Daniela Cousins won the Ron Cheeseman Triples club competition. Paul Cousins, Sue Marshallsay and Andrew Boarer were runners-up.
Mayford Hall beat Farnham 80-31. Reg Davies, Ray Merritt and Bill Hames beat Lloyd, Thorpe and Webster 36-6. Andrew Arabin-Jones, Andrew Vernoum and Angela Boarer drew 17-17 against Snashall, Webster and Grew. Steve Lewington, Sue Marshallsay and Andrew Boarer beat Croft, Wright and Ash 27-8.
