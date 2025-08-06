Mayford Hall beat Ewhurst 55-27.

Enzo Ferraro, Ray Merritt and Angela Boarer beat Mackensie, Barr and Mould 24-6. Reg Davies, Daniela Cousins and Andrew Boarer beat Mlinaris, Mlinaris and Bennet 14-11. Steve Lewington, Andrew Vernoum and Bill Hames beat Barr, Webber and Everslie 17-10.

Steve Lewington, Sheila Challinor and Daniela Cousins won the Ron Cheeseman Triples club competition. Paul Cousins, Sue Marshallsay and Andrew Boarer were runners-up.

Mayford Hall beat Farnham 80-31. Reg Davies, Ray Merritt and Bill Hames beat Lloyd, Thorpe and Webster 36-6. Andrew Arabin-Jones, Andrew Vernoum and Angela Boarer drew 17-17 against Snashall, Webster and Grew. Steve Lewington, Sue Marshallsay and Andrew Boarer beat Croft, Wright and Ash 27-8.

Robert Hills presents the Ron Cheeseman Triples trophy to Sheila Challinor, Steve Lewington and Daniela Cousins
Robert Hills presents the Ron Cheeseman Triples trophy to Sheila Challinor, Steve Lewington and Daniela Cousins (Mayford Hall Bowls Club)