Mayford Hall lost 70-56 against Holloway Hill.
Heidi Davies, Philip Bourne and Andrew Boarer drew 14-14 against Johnson, Simm-Hancock and Seaman. David Hartfield, Allan Morris and Angela Boarer drew 15-15 against Bywater, Agnew and Magnini. Steve Lewington, Steve Blake and Pauline Newton lost 18-13 against Hudd, Woods and Uffold. Mike Alderman, Kenah Cryer and Enzo Ferraro lost 23-14 against Seaman, Elliott and Minton.
Mayford Hall men beat the ladies 55-45. Ray Merritt and Allan Morris lost 17-13 against Christine Barker-Goldie and Sheila Challinor. Andrew Hardwick and Bill Hames beat Sue Walker and Daniela Cousins 23-12. Steve Blake and Enzo Ferraro beat Joan Riden and Angela Boarer 19-16.
