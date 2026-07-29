Mayford Hall beat Knaphill 115-90.
Hartfield, Cryer and Boarer beat Shirley, Taylor and Clark 15-14. Wormald, Blake and Boarer lost 21-10 against Watson, Dockley and Dixon. Cousins, Marshallsay and Boarer beat Holroyd, Kett and Quinnell 32-9. Riden, Davies and Vernoum beat Halls, Smith and Brooks 17-15. Alderman, Merritt and Cousins beat Hodgson, Garbutt and Garbutt 24-7. Hardwick, Walker and Bourne lost 24-17 against Maunder, Johnson and Collis.
Mayford Hall lost 71-59 against Holloway Hill. Cousins, Hills and Boarer lost 28-10 against Wilkens, Handcock and Bywater. Riden, Merritt and Cousins beat Berrel, Elliott and Magnini 18-13. Hills, Challinor and Boarer beat Parsons, Woods and Uffold 17-16. Cryer, Bourne and Boarer drew 14-14 against Hudd, Agnew and Minton.
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