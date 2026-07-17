Mayford Hall beat Cobham 49-47.
Reg Davies, Daniela Cousins and Angela Boarer beat Mark Richardson, Jill Levitton and Alec Gibson 20-14. Steve Lewington, Ray Merritt and Andrew Boarer lost 18-11 against Danny Glaisner, Rosemary Waddy and Dave Woodger. Paul Cousins, Carol Basgallop and Bill Hames beat Graham Penny, Marie Sullivan and Andrew Pettinger 18-15.
Mayford Hall lost 48-46 against Castle Green. Heidi Davies, Paul Cousins and Angela Boarer lost 25-5 against Lynn Smith/John Pattullo, Sima Rostami and Derek Davidson. David Hartfield, Kenah Cryer and Andrew Boarer beat David Tucker, Paul Burchett and Rose Davidson 22-11. Bill Wormald, Ron Belcher and Steve Lewington beat Monica Turnbull, Peter Smith and Jonathon Readings 19-12.
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