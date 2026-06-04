Mayford Hall beat Woking Park 77-69 in a tight encounter.
Davies, Merritt and Boarer drew 19-19 against Anderson, Hamill and Anderson. Hills, Newton and Boarer beat Lowe, Drake and Bailey 30-13. Lewington, Cousins and Vernoum beat Dash, Dearing and Lowe 19-15. Cousins, Blake and Hames lost 22-9 against Wilson, Smith and Newell.
Mayford Hall lost 65-54 against Westfield. Davies, Belcher and Boarer lost 17-10 against Dunkin, Rapley and Atkin. Hardwick, Hills and Hames beat MacIlhargey, Smith and Newman 24-8. Hills, Challinor and Boarer lost 29-7 against Milne, Coolings and Hodge. Davies, Merritt and Newton beat Clarke, Lynch and Thelton 13-11.
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